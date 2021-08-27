Семь полицейских подали в суд на Трампа из-за штурма Капитолия 6 января

КИЕВ. 27 августа. УНН. Семь сотрудников полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января. Об этом пишет в четверг агентство Reuters, передает УНН.

Детали

По его данным, истцы утверждают, что штурм Капитолия стал кульминацией продолжительной риторики со стороны Трампа о фальсификации на президентских выборах, состоявшихся в стране в ноябре 2020 года. Как считают полицейские, бывший глава государства знал о том, что эта риторика может привести к насилию, и активно потворствовал этому в надежде предотвратить утверждению Конгрессом США итогов голосования. В частности, по мнению истцов, Трамп был в сговоре с ультраправыми организациями Proud Boys (“Гордые ребята”) и Oath Keepers (“Хранители клятвы”), а также другими деятелями, придерживающиеся ультраправых взглядов, среди которых был его бывший советник Роджер Стоун.

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“Трамп совместно с другими ответчиками намеренно и упорно делал и поощрял ложные заявления о фальсификациях на выборах, чтобы дискредитировать результаты голосования и <...> вызвать возмущение среди своих сторонников”, — говорится в иске.

Это уже не первый гражданский иск против Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января, отмечает Reuters.

Штурм Конгресса в январе 2021 года

6 января сторонники Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантки. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированы как события медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.