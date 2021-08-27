ООС: боевики трижды нарушили "режим тишины", есть раненый

КИЕВ. 27 августа. УНН. За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

У Авдеевки российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

В районе Новолуганское российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. “Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — отчитались в штабе.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7:00 утра 27 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.

Напомним

В течение 25 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.