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Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

КИЕВ. 27 августа. УНН. В столице по состоянию на 8:10 в пятницу, 27 августа, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского и на улицах Жилянской, Симона Петлюры и на улице Народного Ополчения.

Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Павловской, Вадима Гетьмана и Дарницком шоссе.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекта Бажана, Освободителей, Соборности.

Движение на мостах Патона и Дарницком затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту движение затруднено в обоих направлениях. На мосту Метро наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Южном мосту можно проехать свободно.

Дополнение

На Киевской области 27 августа ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 10-13°, днем 20-23°.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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