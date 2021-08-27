Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
6015

В Одессе угрожают участникам будущего ЛГБТИ-марша: Amnesty International призвала власти отреагировать

В Одессе угрожают участникам будущего ЛГБТИ-марша: Amnesty International призвала власти отреагировать

КИЕВ. 27 августа. УНН. Местная власть должна защитить ЛГБТИ-марш "Одесса-прайд", который состоится 28 августа в Одессе, на фоне ксенофобских угроз. С таким заявлением выступили в международной правозащитной организации Amnesty International, пишет УНН.

Цитата:

"Накануне марша, неизвестные расклеили по городу листовки с лицами одесских ЛГБТИ-активисток и активистов, в которых их назвали врагами. 24 августа произошло нападение на одного из волонтеров "Одесса-прайда" из-за его банданы в цветах радуги. Нападение было зафиксировано на видео, на котором видно, как четверо мужчин окружили волонтера, и трое из них пытаются вырвать у него бандану", - сообщили в Amnesty International в Украине.

Детали

Также указано, что 10 августа представитель одной из ксенофобских группировок Одессы опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, с призывом "повторить Тбилиси" относительно нынешнего "Одесса-прайда". "Сообщение, очевидно, намекает на жестокие нападения, произошедшие во время анти-ЛГБТИ протестов в Тбилиси 5 июля", - указали правозащитники.

"Также 29 мая неизвестные побили окна и разбили камеру наблюдения офиса организации "LGBT Association LIGA", - рассказали в Amnesty International в Украине.

Реакция правозащитников

"Amnesty International призывает украинскую власть принять комлексные меры для обеспечения права на свободу мирных собраний и выражения для участников и участниц ЛГБТИ-марша "Одесса-прайд", который состоится 28 августа. Правоохранительные органы также должны быстро и эффективно расследовать угрозы физической расправы и призывы к насилию, которые получают организаторы "Одесса-прайда" со стороны ксенофобских группировок", - отметили в организации.

Добавим

Предварительнаю прайд-акцию в Одессе, проходившую 30 августа 2020 года, участницы и участники которой хотели создать живую цепь солидарности, было сорвано ксенофобскими группировками, и "власть не смогла обеспечить эффективную защиту события", отметили в Amnesty International в Украине.

Источник: УНН
Теги: ЛГБТ, Одесса и Одесская область, Amnesty International
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.