Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9780

Тома Круза обокрали: угнали машину с его багажом

Тома Круза обокрали: угнали машину с его багажом

КИЕВ. 27 августа. УНН. Голливудского актера Тома Круза обокрали в британском городе Бирмингем, в котором проходят съемки его нового фильма "Миссия невыполнима 7". Об этом сообщает The Sun, передает УНН.

Детали

Злоумышленники угнали автомобиль охранника звезды — BMW X7 стоимостью 140 тыс. долларов. Воры взломали электронный замок машины, которая была припаркована возле отеля британского города Бирмингем.

Впоследствии полиция нашла автомобиль благодаря электронной системе слежения, но багаж актера, который был внутри, воры забрали. Стоимость пропавших вещей Тома Круза оценили в тысячу долларов.

Напомним

В июне остановили съемки фильма "Миссия невыполнима 7", так как у 14 человек со съемочной группы обнаружили коронавирус. В основном на COVID-19 заболели личные помощники Тома Круза.

Источник: УНН
Теги: Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.