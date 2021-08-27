Тропический шторм "Ида", движущейся к США, может стать "самым разрушительным" в сезоне

КИЕВ. 27 августа. УНН. Тропический шторм “Ида”, образовавшийся в Карибском море, движется на юг США, и синоптики предупреждают, что он может быстро перерасти в один из “самых сильных” штормов сезона ураганов в Атлантике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today и АР.

Детали

Предупреждение об урагане было выпущено для штатов Луизиана, включая Новый Орлеан, Миссисипи и часть побережья Алабамы.

По словам синоптиков, шторм, вероятно, станет “самым сильным в сезоне на данный момент”. Он может выйти на берег до конца выходных в виде урагана, что дает людям на его пути мало времени для подготовки или эвакуации.

Национальный центр ураганов США заявил, что когда в воскресенье “Ида” достигнет побережья, прогнозируется, что она будет “на уровне или почти на уровне сильного урагана”. Центр ураганов определяет “сильные ураганы” как категорию 3 или выше. В штормовой категории 3, скорость ветра составляет 177-208 км в час, и штормы такой силы “нанесут разрушительный ущерб”.

Центр ураганов в четверг предупредил, что “существует растущий риск опасного для жизни штормового нагона разрушительных ураганных ветров и проливных дождей в воскресенье и понедельник, особенно на побережье Луизианы”.

Дополнение

В этом месяце ураган “Грейс” обрушился на побережье Мексиканского залива как шторм категории 3, унеся жизни 8 человек.

В минувшие выходные, проливные дожди вызвали паводок в штате Теннесси, что снес дома с фундамента и убив не менее 22 человек.

В воскресенье исполнится 16 лет со дня, когда ураган “Катрина” обрушился на берег в Луизиане и Миссисипи как катастрофический шторм категории 3. По данным Национального центра ураганов, около 2 тысяч человек погибли во время “Катрины”, а ущерб, как сообщается, составил 125 млрд долларов. Ураган оставил под водой около 80% штата Новый Орлеан.