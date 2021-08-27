Взрывы возле аэропорта Кабула: в Минздраве Афганистана подтвердили более 90 убитых

КИЕВ. 27 августа. УНН. По данным министерства здравоохранения Афганистана, количество жертв в результате взрывов возле аэропорта Кабула в Афганистане возросло до более 90 убитых и 150 раненых, сообщает CNN со ссылкой на представителя ведомства.

Детали

"Количество погибших в результате взрывов в Кабуле в четверг выросло до более чем 90 человек", - сообщил CNN в пятницу представитель министерства здравоохранения Афганистана.

По его словам, более 150 человек получили ранения в результате взрывов.

По меньшей мере 72 мирных жителя были убиты в результате двух взрывов возле аэропорта Кабула, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в больнице и официального представителя движения "Талибан" в афганской столице. Также отмечается, что среди погибших в результате взрывов возле аэропорта Кабула не менее 28 членов "Талибана".

Дополнение

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. "Талибан" определил крайний срок для этого - до 31 августа.

Накануне в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. И уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. Сообщалось, что в результате теракта погибли не менее 100 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство". Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй - недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. "Талибан" осудил нападение.