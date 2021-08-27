На продуктах для украинских военных разворовали более 800 тыс. грн

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве предпринимателю объявили подозрение в хищении 800 тыс. грн на поставке продуктов питания для военнослужащих. Об этом сообщила Киевская городская прокуратора, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что предприниматель заключил с военной частью договор на закупку 10 тыс. кг мясных консервов для военнослужащих. Поставщик, зная, что технические характеристики товара не соответствуют государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал его воинской части.

Согласно данным экспертного заключения Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, мясные консервы не соответствуют требованиям ГОСТа. Вследствие этого государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 800 тыс. грн.

В рамках расследования также проверяют причастность группы предпринимателей к поставке другой некачественной продукции военнослужащим. 26 августа на предприятиях провели обыски, чтобы собрать, зафиксировать доказательства правонарушений и отобрать образцы продукции, которые поставляли по другим договорам.

Соломенская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении предпринимателю по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас следственные действия продолжаются.

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