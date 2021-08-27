Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10200

На продуктах для украинских военных разворовали более 800 тыс. грн

На продуктах для украинских военных разворовали более 800 тыс. грн

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве предпринимателю объявили подозрение в хищении 800 тыс. грн на поставке продуктов питания для военнослужащих. Об этом сообщила Киевская городская прокуратора, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что предприниматель заключил с военной частью договор на закупку 10 тыс. кг мясных консервов для военнослужащих. Поставщик, зная, что технические характеристики товара не соответствуют государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал его воинской части.

Согласно данным экспертного заключения Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы, мясные консервы не соответствуют требованиям ГОСТа. Вследствие этого государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 800 тыс. грн.

В рамках расследования также проверяют причастность группы предпринимателей к поставке другой некачественной продукции военнослужащим. 26 августа на предприятиях провели обыски, чтобы собрать, зафиксировать доказательства правонарушений и отобрать образцы продукции, которые поставляли по другим договорам.

Соломенская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении предпринимателю по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас следственные действия продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Большая стройка”: черкасские чиновники разворовали почти 750 тыс. грн на строительстве больницы

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.