Британские силы собираются выйти из Афганистана до 31 августа на фоне роста угроз безопасности

КИЕВ. 27 августа. УНН. Силы Соединенного Королевства покинут Афганистан до крайнего установленного срока - 31 августа. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире Sky News, передает УНН.

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На вопрос ведущей о том, должны ли британские военные покинуть Афганистан раньше, чем это сделают Штаты, Уоллес сказал "да, мы должны".

"Они будут последними, кто выйдет", - добавил он, говоря об американских силах.

Детали

По словам британского министра обороны, в то же время вчерашняя атака возле аэропорта Кабула "не ускорила" выход Великобритании.

"Всегда будут определенные группы, такие как "ИГ", которые захотят сказать, что они выгнали США или Великобританию" из Афганистана, говорит Уоллес, однако, по его словам, это не соответствует действительности.

"Взрыв был ужасным, но он не ускорил наш выход", - добавил он.

Об эвакуации

По словам главы оборонного ведомства, у Великобритании остались "считанные часы" для эвакуации людей из Афганистана.

Уоллес сообщил, что в настоящее время около 1000 человек, имеющих право приехать в Великобританию, находятся на территории аэропорта Кабула, и Великобритания попытается найти "людей в толпе, где сможем", но "печальный факт заключается в том, что не все выберутся".

Дополнение

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. "Талибан" определил крайний срок для этого - до 31 августа.

Накануне в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. И уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. Сообщалось, что в результате теракта погибли не менее 100 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство". Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй - недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. "Талибан" осудил нападение.