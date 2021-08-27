Дело "Межигорье": защита Януковича заявляет, что он может принять участие в заседании суда по видеосвязи

КИЕВ. 27 августа. УНН. Защита подала ходатайство о проведении вызова экс-президента Украины Виктора Януковича в судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения по делу о присвоении Межигорье. Участие может быть обеспеченным по видеосвязи. Об этом заявил адвокат Януковича во время заседания, передает корреспондент УНН.

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“Участие может быть обеспеченным в порядке видеоконференции... Поэтому мы считаем, что все же должна быть применена ч. 7 ст. 135 (КПК — порядок осуществления вызова в уголовном производстве — ред.) и мы просим осуществить надлежащий вызов в порядке этой статьи Виктора Федоровича в судебное заседание...”, — сказал адвокат.

Судья Высшего антикоррупционного суда удалилась в совещательную комнату для разрешения ходатайства о вызове в судебное заседание Януковича.

Дополнение

В конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорье.

Ранее сообщалось, что Апелляционная палата ВАКС отказала в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, поскольку следствие по делу о присвоении Межигорье было остановлено.

ВАКС 26 октября 2020 года отказал в заочном аресте Януковича за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорье.

Отметим, что в 2021 году суд разрешил начать расследование в отношении Януковича и его сына по делу “Межигорья”.

Отметим, еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции Межигорье. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как ранее сообщал УНН, еще Генеральная прокуратура ранее объявляла третьему президенту Украины Виктору Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем перевел “Межигорье” из подчинения Государственного управления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия “Надра Украины”, которое вывело “Межигорье” из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.