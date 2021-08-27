Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН-Одесса
Архив
2235

Коронавирус в Одесской области: более сотни случаев и 4 умерших за последние сутки

Коронавирус в Одесской области: более сотни случаев и 4 умерших за последние сутки

КИЕВ. 27 августа. УНН. По состоянию на утро 27 августа в Одесской области обнаружили 111 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 8 случаев больше, чем днем ранее. Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

Детали

По данным медиков, в результате осложнений вызванных острой респираторной инфекцией COVID-19 26 августа скончались 4 человека. Выздоровели от коронавируса 14 человек.

С начала пандемии в регионе лабораторно подтвердили коронавирус у 144 062 больных. 3065 скончались.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.