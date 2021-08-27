Коронавирус в Одесской области: более сотни случаев и 4 умерших за последние сутки

КИЕВ. 27 августа. УНН. По состоянию на утро 27 августа в Одесской области обнаружили 111 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 8 случаев больше, чем днем ранее. Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

Детали

По данным медиков, в результате осложнений вызванных острой респираторной инфекцией COVID-19 26 августа скончались 4 человека. Выздоровели от коронавируса 14 человек.

С начала пандемии в регионе лабораторно подтвердили коронавирус у 144 062 больных. 3065 скончались.