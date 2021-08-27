Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
9240

Паралимпиада-2020: украинец Клипперт выиграл еще одну медаль - это юбилейная 500-я медаль за историю выступлений на Играх

Паралимпиада-2020: украинец Клипперт выиграл еще одну медаль - это юбилейная 500-я медаль за историю выступлений на Играх

КИЕВ. 27 августа. УНН. Паралимпийская сборная Украины продолжила приобретать награды Игр в Токио, на этот раз в плавании, при том Сергей Клипперт завоевал юбилейную 500-ю медаль за время выступлений на Паралимпийских играх, пишет УНН.

Детали

Четырнадцатая медаль в Токио стала исторической для украинской паралимпийской сборной — это 500 награда за все время выступлений на Паралимпийских играх. Эту медаль завоевал 32-летний Сергей Клипперт (13 медаль в его карьере на Паралимпиадах) в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Из этих 500 медалей 388 завоевали на Летних Паралимпиадах, 112 — на Зимних.

Дополнение

Добавим, что ознакомиться с другими наградами украинцев за это соревновательный день вы можете по ссылкам.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.