Паралимпиада-2020: украинец Клипперт выиграл еще одну медаль - это юбилейная 500-я медаль за историю выступлений на Играх

КИЕВ. 27 августа. УНН. Паралимпийская сборная Украины продолжила приобретать награды Игр в Токио, на этот раз в плавании, при том Сергей Клипперт завоевал юбилейную 500-ю медаль за время выступлений на Паралимпийских играх, пишет УНН.

Детали

Четырнадцатая медаль в Токио стала исторической для украинской паралимпийской сборной — это 500 награда за все время выступлений на Паралимпийских играх. Эту медаль завоевал 32-летний Сергей Клипперт (13 медаль в его карьере на Паралимпиадах) в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Из этих 500 медалей 388 завоевали на Летних Паралимпиадах, 112 — на Зимних.

Дополнение

Добавим, что ознакомиться с другими наградами украинцев за это соревновательный день вы можете по ссылкам.