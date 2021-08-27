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В Кишеневе перенесли мероприятия к 30-летию независимости: Зеленский и Йоханнис опаздывают

В Кишеневе перенесли мероприятия к 30-летию независимости: Зеленский и Йоханнис опаздывают

КИЕВ. 27 августа. УНН. Программу торжественных мероприятий по случаю 30-летия независимости Молдовы перенесли на час, так как приглашенные президенты Украины Владимир Зеленский и Румынии Клаус Йоханнис задерживаются из-за тумана в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает администрация президента Молдовы Майи Санду, передает УНН.

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“Программа праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости, переносится примерно на час. Задержка вызвана густым туманом над аэропортом Кишинева, который не позволил своевременно приземлиться самолетам президентов Клауса Иоанниса и Владимира Зеленского”, — говорится в сообщении.

Детали

Согласно программе, с 8:30 до 9:50 прошло возложение цветов, а в 10:00 должна была начаться церемония открытия праздника “Суверенная Молдова”.

В торжествах будут принимать участие президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, Молдова
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