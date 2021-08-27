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В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 260 больных COVID-19. Один человек умер

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили более 260 больных COVID-19. Один человек умер

КИЕВ. 27 августа. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 262 больных коронавирусом. Один человек умер. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 150 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 95 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет. А также 11 девочек в возрасте от 4 месяцев до 16 лет и 6 мальчиков в возрасте от 1 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом. А также 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 185 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 46, Деснянском — 37 и Дарницком — 32.

В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5276 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 223 366. Преодолели вирус 215 431 житель столицы.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус
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