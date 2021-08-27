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За полгода 65 тысяч жителей Гонконга подали заявки на новые британские визы, которые ввели из-за подавления оппозиции в регионе

За полгода 65 тысяч жителей Гонконга подали заявки на новые британские визы, которые ввели из-за подавления оппозиции в регионе

КИЕВ. 27 августа. УНН. Около 64 900 жителей Гонконга подали документы на визы подданных британских заморских территорий, прием заявок на которые начался с 31 января. Более 47 тысячам заявителей уже одобрили визы, пишет South China Morning Post, пишет УНН.

Детали

Эти цифры выявили тенденцию к массовому отъезду жителей Гонконга, отмечает издание.

Великобритания создала специальную визовую программу для жителей Гонконга в ответ на принятие в июне 2020 года закона о национальной безопасности, который ужесточил ответственность за протесты против Китая в Гонконге.

Визы подданных британских заморских территорий позволяют гонконгцам работать и учиться в Великобритании на протяжении двух сроков по пять лет, а также подавать заявление на получение гражданства по упрощенной схеме.

По оценкам британских властей, на получение новых виз могут претендовать 5,4 миллиона жителей Гонконга — более 70% из семи с половиной миллионов человек, живущих в городе.

Контекст

Гонконг полтора века был колонией Великобритании, но в 1997 году его вернули Китаю с условием сохранения широкой автономии. Но в последние несколько лет китайские власти приняли ряд законов, направленных на подавление демократической оппозиции в Гонконге. Великобритания заявила, что это нарушает условия соглашения о передаче Гонконга Китаю.

Источник: УНН
Теги: Китай, Гонконг, Великобритания
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