Паралимпиада-2020: золото и ещё две медали завоевали украинцы в Токио

КИЕВ. 27 августа. УНН. Паверлифтерка Марьяна Шевчук получила второе “золото” для Украины на Паралимпийских Играх в Токио, параллельно украинские спортсмены завоевали еще две медали, пишет УНН.

Отметим, что на данный у украинской сборной уже 17 медалей на XVI Паралимпийских играх в Токио.

Пауэрлифтинг

Украинка Марьяна Шевчук завоевала золото пауэрлифтинга. Выступая в весе до 55 кг, она подняла наивысший вес среди остальных участниц.

Шевчук дебютировала на Паралимпийских Играх в Токио. Украинская паверлифтерка с запасом стала лидером в финальном выступлении. В первой попытке Шевчук взяла вес 125 кг, в то время, как ближайшие преследовательницы из Китая и Турции — 118 и 117 кг.

Однако со второй попыткой Шевчук не справилась — 128 кг ей не покорились. Китайская и турецкая паверлифтерки подобрались к украинке на расстояние одного килограмма, преодолев 124 кг. Однако первой попытки Шевчук оказалось достаточно для паралимпийского “золота”. Украинка еще попыталась обновить собственный мировой паралимпийский рекорд и взять вес 133 кг, но с этой задачей не справилась.

Day two of the #Powerlifting continues and we have some more medals to announce! #Gold goes to Mariana Shevchuk of #UKR in the Women’s −55kg Final. #Silver to Cuijuan Xiao of #CHN #Bronze to Bersa Duman of #TUR #Paralympics # Tokyo2020