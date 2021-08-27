Черногория изъяла более тонны кокаина в партии бананов

КИЕВ. 27 августа. УНН. В пятницу полиция Черногории сообщила, что они изъяли более тонны кокаина, что является крупнейшей в истории страны партией наркотиков, спрятанной в коробки с бананами, а также арестовали двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Рейд был проведен в Можановичах, пригороде столицы страны Подгорицы, говорится в сообщении национальной полиции.

“Полиция и таможня Черногории изъяли 1 205 пачек кокаина... в партии бананов... общим весом более одной тонны”, — говорится в сообщении.

“Какой подвиг черногорской полиции. Мы делаем то, что обещали Черногория не будет страной преступности”, — заявил заместитель премьер-министра Дритан Абазович.

Дополнение

Черногория, член НАТО и бывшая югославская республика, также является кандидатом в члены Европейского Союза, но прежде чем присоединиться к блоку, она должна искоренить организованную преступность и коррупцию.

В последние месяцы Черногория и соседняя Сербия, которая также стремится присоединиться к ЕС, активизировали свою борьбу с организованной преступностью, арестовав десятки людей по подозрению в убийствах, похищениях, контрабанде наркотиков и заговорах с целью убийства соперников и государственных чиновников.