Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
15690

Бывший премьер-министр Италии Берлускони госпитализирован - СМИ

Бывший премьер-министр Италии Берлускони госпитализирован - СМИ

КИЕВ. 27 августа. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Рафаэле в четверг вечером, сообщил Reuters в пятницу источник из его партии Forza Italia, передает УНН.

Цитата

“Он был госпитализирован для тщательного клинического обследования”, — сказал источник, не уточнив подробностей.

Дополнение

84-летний Берлускони находился в больнице после заражения коронавирусом в сентябре прошлого года. В то время он заявлял, что это был “самый опасный вызов” в его жизни.

Берлускони — экс-премьер-министр Италии и бизнесмен-миллиардер перенес серьезную операцию на сердце в 2016 году, а также болел раком простаты.

Последний раз его госпитализировали в мае 2021 года, когда он провел пять дней в больнице Сан-Рафаэле в Милане.

Источник: УНН
Теги: Италия, Берлускони
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.