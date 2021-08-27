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В Украине хотят на законодательном уровне бороться с финансовыми пирамидами: зарегистрирован законопроект

В Украине хотят на законодательном уровне бороться с финансовыми пирамидами: зарегистрирован законопроект

КИЕВ. 27 августа. УНН. Верховная Рада вчера, 26 августа, зарегистрировала законопроект №5865 "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков", который направлен на противодействие финансовым пирамидам в Украине и борьбу с попытками их организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Цитата:

"Принятие законопроекта позволит внедрить действенные механизмы предотвращения манипулированием, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала. Кроме этого, законопроект предусматривает усиление независимости и институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков", - отметил соавтор документа, председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Напомним

В этом году в Украине СБУ разоблачила финансовую пирамиду B2B Jewelry, организаторов которой подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, закон
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