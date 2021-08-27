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Исторический снегопад: в пустыне Атакама выпал снег

КИЕВ. 27 августа. УНН. В чилийском городе Сальвадор, расположенном в глубине пустыни Атакама, в четверг выпал снег, покрывший большую территорию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

На снимках, сделанных в этом районе, было видно покрытые льдом автомобили и детей, играющих в снегу, что местами достигал 15 см в высоту, в регионе, где ежегодно выпадает всего несколько миллиметров дождя.

Периодические снегопады происходят в пустыне Атакама примерно каждые четыре года - в июне и июле, что делает снег в августе редким явлением.

Справка

Пустыня Атакама считается самой сухой пустыней в мире, где в среднем выпадает от 12 до 16 миллиметров осадков в год.

Источник: УНН
Теги: снег, Чили
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