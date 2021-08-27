Празднование Рош ха-Шана в Умани: МВД реализует меры по безопасности

КИЕВ. 27 августа. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским, во время которой стороны обсудили вопросы безопасности визита брацлавских хасидов в Умань. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

Денис Монастырский поздравил Посла Государства Израиль с началом его каденции в Украине. Министр выразил надежду на дальнейшее взаимодействие по укреплению и развитию двусторонних отношений, в частности, в сотрудничестве МВД.

Стороны обсудили организацию паломничества брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области, в период празднования 6-8 сентября еврейского нового года Рош ха-Шана. Денис Монастырский отметил, что во время пограничного контроля будет проводиться комплекс мер по безопасности.

Михаэль Бродский сообщил, что в этом году ожидается прибытие в Украину около 50 000 израильтян и граждан других иностранных государств. Израильским гражданам установлено четкое предписание - пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения, а также неуклонно соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.

Министр внутренних дел положительно отметил практику привлечения израильских офицеров полиции к совместному с украинскими правоохранителями обеспечению общественного порядка в Умани. Он отметил, что в городе развернуто ситуационный центр полиции и налажено эффективный обмен оперативной информацией между украинской и израильской сторонами.

Участники встречи обсудили расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений, а именно - проекты Соглашения между Кабинетом министров Украины о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, Соглашения между Национальной полицией Украины и Министерством внутренней безопасности Государства Израиль о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью, Меморандума о сотрудничестве между спасательными и пожарными службами государств. Стороны определили совместные шаги для обеспечения имплементации действующего между Украиной и Израилем Соглашения о безвизовом режиме поездок граждан.

Контекст

Наступление нового 5 782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.

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