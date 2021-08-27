В США новый антирекорд: 100 тысяч госпитализированных с COVID-19

КИЕВ. 27 августа. УНН. За прошедшие сутки в больницах США зарегистрировали 100 тысяч пациентов с коронавирусом. Это самое большое количество за последние восемь месяцев. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

В США в течение последнего месяца количество госпитализаций больных COVID-19 увеличилось более чем вдвое. В среднем за последнюю неделю в больницы каждый час госпитализировали более 500 человек с коронавирусной инфекцией.

Последний антирекорд в Штатах зафиксировали 6 января, когда на больничных койках находился 132 051 пациент.

Поскольку в начале 2021 года кампания вакцинации быстро распространилась, количество госпитализаций упало и 28 июня достигло минимума — 13 843. Однако в июле число случаев заражения COVID-19 стремительно выросло из-за доминантного штамма "Дельта". Эпицентр последней вспышки — юг США, но рекордное количество госпитализаций регистрируют во всех штатах.

Согласно статистике ВОЗ, по состоянию на 26 августа в США зарегистрировано 37 969 371 больных коронавирусом, умерло — 626 163 человек. Введено 361 192 198 доз вакцины.

Напомним

В большинстве американских округов из-за стремительного распространения коронавируса прекратили школьные очные занятия и ввели дистанционное обучение.