Бизнес на селе: в МХП подвели итоги благотворительного конкурса "Село. Шаги к развитию"

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Черкассах 17 августа подвели итоги конкурса "Село. Шаги к развитию" в рамках проекта "Развитие села и противодействие пандемии COVID-19 через содействие росту малого и микропредпринимательства". Обсуждение происходило в формате пресс-конференции. Спикеры говорили о результатах реализации проекта, приводили аналитические данные и делились итогам мониторинговых встреч, сообщает УНН.

"Еще с 2016 года и по 2019 год МХП проводил конкурс "Село. Шаги к развитию". За это время в проект было инвестировано 11 миллионов гривен на поддержку почти 250 бизнес-идей по микропредпринимательству. В своей деятельности мы сканируем проблемы общин, думаем, что сделать, чтобы общины могли развиваться. Понятно, что если нет бизнеса в селе, то община приходит в упадок, имеет место безработица, нет поступлений в бюджет. И этот конкурс мы начали, собственно, чтобы научить людей не бояться, не отчаиваться, а наоборот - преодолевать свои страхи, учиться начинать бизнес и этим поддерживать как свои семьи, так и предоставлять односельчанам рабочие места. Собственно, чтобы наши люди работали здесь, в Украине, а не уезжали за границу наниматься", - отметила директор БФ "МХП - Общине" Татьяна Волочай.

По итогам конкурса было выбрано 24 проекта-победителя из Черкасской и Винницкой областей. Среди авторов идей 11 предпринимателей начали свой бизнес, а для 13 была оказана поддержка. В результате реализации проекта выгоду получили 24 домохозяйства и более 70 человек косвенных выгодоприобретателей, которые являются членами этих семей. Предприниматели-победители в частности работают в агросекторе, занимаются выращиванием скота, развитием зеленого туризма, легкой промышленности, изготовлением продуктов питания, предоставлением услуг по ремонту и обучением тому подобное. Уникальность этого проекта заключается в создании устойчивого партнерства и адаптации постоянных моделей бизнеса к условиям вызовов предпринимательской деятельности на селе. Менторская поддержка участников, помощь и сопровождение в написании бизнес-планов в общинах и консультирование по налаживанию устойчивого патерства создало благоприятную среду для ведения бизнеса в сельской местности, мобилизации граждан и появления первых шагов для усиления экономического роста их будущего.

Инициатива реализована в рамках совместного проекта правительства Швеции и Программы развития ООН (ПРООН) в Украине "Усиленное партнерство для устойчивого развития".

"Устойчивое развитие возможно только в партнерстве. Для ПРООН чрезвычайно важно сотрудничество с властью, частным сектором и общественными организациями. Партнерство является ключевым для реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) и Повестки дня для устойчивого развития до 2030 - приоритетов организации. Такие коллаборации уже доказали свою действенность", - отметила специалистка по развитию программы, отдел Инклюзивное развитие, построение и восстановление мира, ПРООН Мария Гуцман.

В рамках проекта был объявлен конкурс микрогрантов "Село. Шаги к развитию", который предусматривал обучение для предпринимателей из сельских населенных пунктов Винницкой и Черкасской области. Таким образом, более 100 человек прошли бесплатное обучение по написанию бизнес-планов и улучшили свои знания по ведению бизнеса. В результате конкурсная комиссия выбрала 24 проекта-победителя, которые получили финансирование в объеме до 50 тыс. грн.

Директор Винницкого агентства регионального развития Наталья Гижко сообщила: "Когда каждый член общины развивает собственное дело, он прежде всего самореализовывается и повышает качество предоставления своих услуг. Таким образом, успешные практики могут быть хорошим примером для других".

"Я всегда за коллаборационизм. Людям, которые двигаются вперед в своем развитии, общества, власти и бизнес должны оказывать поддержку. И чем более системной будет такая поддержка, тем больше людей откликнется и станет проактивной частью в своей общине. А успешные кейсы смогут вдохновлять и других предпринимателей идти таким же путем", - добавила директор Черкасской агентства регионального развития Любовь Ропалий.

В результате реализации проекта планируется снижение уровня сельских мигрантов и воплощение первых шагов для повышения уровня экономического роста в сельских общинах. В сельской местности увеличится количество успешных историй и примеров предпринимательства, что позволит популяризировать малое и микропредпринимательство среди других.

Напомним, проект "Развитие села и противодействие пандемии COVID-19 через содействие росту малого и микропредпринимательства" реализовано Благотворительным фондом "МХП - Общине" совместно с Агентством регионального развития Винницкой и Черкасской областей. Он стал одним из 9 проектов-победителей из 20 областей Украины. Согласно поданной заявке, вклад "МХП - Общине" - почти 700 000 грн. Еще более 820 000 грн предоставили партнеры, из них средства ПРООН - 620 000 грн, 200 000 грн - взнос Агентств.