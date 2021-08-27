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Мощный взрыв прогремел в британском Лемингтоне: объявлена эвакуация

Мощный взрыв прогремел в британском Лемингтоне: объявлена эвакуация

КИЕВ. 27 августа. УНН. Мощный взрыв прогремел в английском городе Лемингтон, из-за чего огромный шлейф густого черного дыма поднимается над местом происшествия. Пожарные, прибывшие на вызов, борются с возгоранием в производственном помещении, где были зарегистрированы взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Местных жителей эвакуировали после того, как в промышленном районе Лимингтон-Спа вспыхнул пожар.

По сообщению пожарно-спасательной службы Уорикшира, к месту происшествия были отправлены пожарные машины.

Офис общественного здравоохранение Англии советует жителям "держать двери и окна закрытыми".

Полиция Уорикшира подтвердила, что она находится на месте происшествия, были перекрыты дороги, ведущие к месту происшествия.

На данный момент нет данных о пострадавших или погибших в результате взрыва.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, взрывы
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