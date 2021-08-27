Паралимпиада-2020: золото Анны Стеценко стало уже 20-й медалью Украины на этих Играх

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украина получила третью золотую медаль на Паралимпийских Играх в Токио, которая стала на данный момент 20-й в общем для украинской команды. Украинцы также завоевали еще два серебра, пишет УНН.

Отметим, что золото, которое завоевала украинская пловчиха Анна Стеценко — стало 20-й наградой в данный момент для украинских паралимпийцев.

Детали

Золотую награду на дистанции 400 метров вольным стилем завоевала пловчиха Анна Стеценко (класс — S13).

Стеценко подходила к соревнованиям в качестве главной претендентки на паралимпийское золото. В квалификации она показала лучшее время — 4:31.51 минуты. Главной претенденткой Стеценко на этой дистанции была итальянка Карлотта Джилли — бронзовый призер чемпионата мира на этой дистанции.

Стеценко начала выступление в финале четвертой, но постепенно начала подниматься вперед. Джилли, зато лидировала долгое время, но впоследствии стала терять силы.

Украинка опередила Джилли и начала наращивать преимущество. И не отпустила “золото”.

21-летний пловец Андрей Трусов выиграл “серебро” на дистанции 200 метров комплексным плаванием (класс — S7). В квалификации Трусов имел третье время, уступив лишь израильтянину Марку Маляру и аргентинцу Инаки Базилоффу. Несмотря на это, шанс зацепиться за медаль у украинского пловца был.

Трусов начал выступление в финале третьим, но по итогам 150 метров дистанции шел первым. Причем плыл украинский пловец, опережая мировой паралимпийский рекорд, который принадлежал другому представителю Украины — Евгению Богодайко.

Однако удержать “золото” на дебютной для себя Паралимпиаде Трусов не смог. На финише он опередил мировой паралимпийский рекорд, но стал вторым — “золото” получил Маляр, который стал новым обладателем рекорда.

Также серебряную награду на дистанции 400 метров вольным стилем завоевал пловец Кирилл Гаращенко (класс — S13). Гаращенко в финале боролся за медали с белорусом Игорь Боки — главным претендентом на “золото”, а также французом Алексом Порталом. В квалификации Гаращенко опережал Портала по времени менее, чем на секунду.

Однако в финале преимущество украинского пловца над французским было более ощутимым. Гаращенко уступил в борьбе за “золото” Боки четырьмя секундами, однако с такой же преимуществом опередил Портала.

Дополнение

С другими медальными успехами украинцев только за этот соревновательный день Игр вы можете ознакомиться по этим ссылкам.