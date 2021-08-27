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Новые потери на Донбассе: в результате вражеского обстрела погиб украинский боец

Новые потери на Донбассе: в результате вражеского обстрела погиб украинский боец

КИЕВ. 27 августа. УНН. В результате вражеского обстрела в зоне операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные оперативно-тактической группировки "Восток".

Цитата:

"Сегодня, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников... В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, не совместимое с жизнью", - сообщили в оперативно-тактическомй группировке.

Детали

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Дополнение

За прошедшие сутки, 26 августа, зафиксировано 3 вражеских нарушения режима прекращения огня в зоне ООС, был раненый.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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