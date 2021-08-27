Пожар на заводе в Пакистане: по меньшей мере 16 человек погибли, несколько десятков человек пропали без вести

КИЕВ. 27 августа. УНН. По данным полиции, не менее 16 рабочих погибли и еще больше пропали без вести после пожара на заводе в городе Карачи в пятницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Когда вспыхнул пожар, на маленькой фабрике в жилом районе портового города находилось более 25 рабочих, и она заполнилась густым дымом.

"На данный момент мы обнаружили 16 тел, - сказал старший офицер полиции Шахджеан Хан. - Лестница, ведущая на крышу, была заперта, иначе рабочие могли бы выжить, убежав на крышу".

Официальные лица заявили, что причиной смертей стало удушение.

Карачи - столица провинции Синд, где много людей открывают фабрики в жилых районах с нарушением строительных норм.

Дополнение

Плохое промышленное законодательство, строительные нормы и правила в Пакистане приводят к частым заводским пожарам.

В 2012 году не менее 250 рабочих швейной фабрики погибли в городе Балда на западе Карачи, когда объект охватил пожар, а пожарная лестница и вовсе отсутствовала.