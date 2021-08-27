Во Львове застрелили таксиста

КИЕВ. 27 августа. УНН. Львовский таксист получил огнестрельное ранение, от которого скончался в больнице. Злоумышленника еще не нашли. Об этом сообщает полиция Львовской области, информирует УНН.

Детали

Сегодня во Львове на улице Василия Стуса стреляли в 64-летнего работника службы такси.

Как установили правоохранители, таксист с сильным кровотечением забежал в одно из заведений общественного питания и сообщил, что он ранен в результате выстрела. Мужчину доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Сейчас правоохранители принимают все меры, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его.

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