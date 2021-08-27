Что такое компьютер-моноблок: пять ключевых особенностей

КИЕВ. 27 августа. УНН. Системы All—in—one (или сокращенно AiO) — сравнительно новое веяние в области компьютерной техники, уверенно приобретающий повсеместную популярность. Моноблоки, объединяющие системный блок ПК и монитор в одном устройстве, постепенно переходят из разряда специализированных устройств для производства и сферы обслуживания в разряд офисных и решений для потребительского сектора. Этому способствует целый ряд факторов, из которых стоит выделить пять самых важных.

1. Компактность и высокая эргономика

Современный моноблок — это полноценный компьютер для дома или офиса с производительностью среднего либо начального уровня в корпусе обычного монитора. Устройство занимает минимум пространства на столе или рабочем месте, особенно при наличии подставки в духе минимализма, как, к примеру, в моделях Acer Aspire C24. К слову, конструкция этой серии моноблоков Acer чрезвычайно удачна, и предусматривает массу полезных мелочей, начиная от шторки веб-камеры для защиты приватности, до фиксатора немногочисленных кабелей на тыльной стороне устройства.

2. Комфорт для глаз

Моноблоки поставляются с экранами от 20 дюймов. В настоящее время наиболее популярны модели с диагональю 22–27 дюймов. Матрицы IPS с антибликовым покрытием обеспечивают хорошие показатели яркости и контраста, широкие углы обзора вплоть до 178 градусов. Дисплеи устройств AiO предоставляют большую площадь, нежели экраны ноутбуков, нет нужды всматриваться, чтобы разглядеть мелкие детали. С большим экраном моноблока намного продуктивней работать, чем за ноутбуком в случае его стационарного использования.

3. Работа “из коробки”

Большинство компьютеров-моноблоков комплектуется мышью и клавиатурой, как правило беспроводными. Поставляются устройства с предустановленной операционной системой Windows 10, и практически не нуждаются в дополнительной настройке оборудования. Это упрощает развертывание рабочих мест в случае создания нового, либо модернизации существующего парка техники.

4. Беспроводные возможности

Новейшие конфигурации моноблоков оснащены самыми передовыми беспроводными интерфейсами Wi—Fi 6 и Bluetooth 5.1 для быстрой и стабильной передачи данных без потерь и задержек. Благодаря массивам антенн Mi—Mo и их удачному расположению достигается максимально высокий уровень приема сигнала.

5. Высокая энергоэффективность

Устройства AiO отличает более рациональное потребление энергии, особенно в сравнении с настольными компьютерами. Большинство устройств оборудованы внешними блоками питания на 65 Вт, которые лишены вентиляторов и не производят лишнего шума.

Суммируя изложенное выше

Многие офисы ставят дизайн на первое место, чтобы упорядочить и оптимально использовать пространство, снизить напряжение и повысить производительность. Обустройство рабочих мест, как и техника, влияют на здоровье и отдачу сотрудников в процессе их трудовой деятельности. Замена старых, занимающих много места настольных компьютеров моноблоками — один из способов эффективно распределить пространство, сделать компьютер украшением офиса или домашнего интерьера. Удачное сочетание изысканного дизайна и богатых функциональных возможностей открывает для компьютеров-моноблоков самые широкие перспективы применения во многих отраслях деятельности.