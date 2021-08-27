Порошенко не явился на допрос по делу Иловайской трагедии. Его планируют вызвать повторно

КИЕВ. 27 августа. УНН. Генерал Руслан Хомчак был допрошен в рамках расследования Иловайской трагедии, а пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко не явился на допрос. Однако Порошенко планируют вызвать повторно. Об этом заявил глава Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в Офисе Генпрокурора Юрий Рудь во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, были ли допрошены свидетели Хомчак и бывший Верховный главнокомандующий Петр Порошенко, Рудь ответил: "Генерал Хомчак был допрошен. По поводу другого лица, названного вами, органами предварительного расследования принимались меры по его вызову, он не прибыл на допрос, но мы будем еще принимать меры для обеспечения его допроса. Сейчас мы ожидаем заключение экспертизы, чтобы провести допрос комплексно по всем вопросам".

Рудь не раскрыл детали первого допроса Хомчака, отметив, что в 2014 году к переговорам с чиновниками ВС РФ о коридоре для украинских военных был привлечен не только Хомчак, но и должностные лица Генштаба и тогдашнее руководство сектора "Б".

Добавим, что Руслан Хомчак в 2014 году командовал одним из секторов сил АТО в Донецкой области и операцией по взятию Иловайска.

Дополнение

В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. По данным ОГП, тогда, 26-28 августа, между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам. Однако, как указывают в ОГП, 29 августа 2014 года "по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 1949 года, российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО". По данным ОГП, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

Напомним, Генеральний прокурор Ирина Венедиктова объявила о рассекречивании материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действвий в районе города Иловайска.