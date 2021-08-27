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Польша с 1 сентября будет вакцинировать "бустерной" дозой вакцины от COVID-19 людей с пониженным иммунитетом

Польша с 1 сентября будет вакцинировать "бустерной" дозой вакцины от COVID-19 людей с пониженным иммунитетом

КИЕВ. 27 августа. УНН. Польша будет вводить третью “бустерную” дозу вакцины против COVID-19 людям со слабой иммунной системой, заявил в пятницу министр здравоохранения Адам Недзельский. Польша начала подготовку к четвертой волны, которая уже поразила ее западных соседей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ежедневное количество случаев заболевания COVID-19 в Польше составляет около 200, что составляет лишь небольшую часть того, что было во время третьей весенней волны. Но с учетом того, что очень заразеный вариант “Дельта” уже способствует росту числа заражений, страна ожидает ухудшения ситуации осенью.

“Медицинский совет позволил вводить третью дозу для людей с пониженным иммунитетом...”, — сказал Адам Недзельский на пресс-конференции.

Он сообщил, что третьи дозы будут доступны с 1 сентября.

Дополнение

Польша, страна с населением около 38 млн человек, полностью вакцинированных из которых только 18,6 миллиона человек. Однако количество людей, желающих пройти вакцинацию, за лето уменьшилось.

Ученые и международные агентства не пришли к единому мнению, о том необходима ли третья доза, но несколько стран, включая США, Израиль, Германию и Францию, уже решили предлагать их людям преклонного возраста и людям со слабой иммунной системой.

Источник: УНН
Теги: Польша, Коронавирус
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