На OLX продают пригласительные и.о. мэра в зоопарк Харькова за 100 грн

КИЕВ. 27 августа. УНН. На сайте OLX появились в продаже пригласительные в зоопарк Харькова, который «полуоткрыл» свои двери в августе этого года, сообщает УНН.

В объявлении сказано: “Пригласительные в новый зоопарк, Харьков. На 27 августа на 9:45 утра. Цена 100 грн/шт”.

Отметим, что открывшийся 23 августа зоопарк пускает сейчас посетителей только по личным пригласительным и.о. мэра Игоря Терехова, хотя строился он не на личные его средства, а всех харьковчан.

За 5 лет реконструкции на зоопарк “списали” уже по разным данным от 1,5 до 3 млрд грн. Кроме того, благодаря содействию городской власти в этом году там появится еще и самый дорогой общественный туалет, стоимостью в 31 млн грн.

Именно такую сумму власть Харькова отдала компании “Трест Жилстрой-1”, которая принадлежит Александру Харченко, члену исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет секретарь и и.о. мэра Харькова Терехов.

В последнее время зоопарк в Харькове из имиджевого проекта власти все больше превращается в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за такие деньги можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилищную инфраструктуру.

Дополнение

Игорь Терехов сменил Геннадия Кернеса и стал и.о. городского головы после известия о смерти последнего и на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса, в подлинности которой есть сомнения.

Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман, Алина Мустафаева.