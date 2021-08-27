В китайском городе Далянь пять часов подряд горит многоэтажка

КИЕВ. 27 августа. УНН. В китайском городе Далянь загорелось высотное здание - многоквартирный дом на 419 семей, в котором проживало 818 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Хhby.

Детали

Большая часть здания была быстро охвачена огнем. На место происшествия прибыли 68 пожарных машин и 366 пожарных.

Возгорание началось около 16:00 на 19-м этаже. Всех жильцов дома удалось успешно эвакуировать. Огонь быстро распространялся по наружной стороне здания и охватил большую площадь.

Пожар не удается пока потушить.

Что стало причиной пожара - предстоит выяснить в ходе расследования.