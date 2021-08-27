Иловайская трагедия: в ОГПУ пока не нашли доказательств для привлечения к ответственности украинского командования

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сейчас у Офиса Генпрокурора нет доказательств, достаточных для привлечения к ответственности украинское военное командование из-за событий в Иловайске. Об этом на брифинге в пятницу сказал глава Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Юрий Рудь, передает корреспондент УНН.

Цитата

"По состоянию на сейчас не установлено доказательств наличия причинно-следственной связи (между ошибками украинского командования и Иловайской трагедией - ред.). То есть не установлено таких нарушений, которые находятся в причинно-следственной связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих во время выхода из окружения", - сказал Рудь.

Детали

В то же время, по его словам, точка в этом уголовном производстве не поставлена. В частности, сейчас продолжается проведение еще одной экспертизы, выполняются другие следственные действия.

"После получения заключения будут спланированы отдельные процессуальные действия, в том числе с участием военнослужащих ВСУ из числа командования АТО, и по результатам уже их проведения будет приниматься соответствующее решение. Мои слова не означают, что украинские военнослужащие не будут привлечены к уголовной ответственности. Если будут соответствующие доказательства, у прокурора не дрогнет рука привлечь к уголовной ответственности украинского военнослужащего. Но сейчас таких доказательств, достаточных для привлечения, нет", - добавил руководитель департамента.

Добавим

По данным Офиса Генпрокурора, расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией. В ходе расследования допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.



Напомним

В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

По данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.