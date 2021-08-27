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В России разбился военный самолет Су-24

В России разбился военный самолет Су-24

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Пермском крае (Россия) разбился военный самолет Су-24, на борту которого находилось два летчика. Как сообщает ТАСС, оба пилота выжили.

Детали

Издание пишет, что крушение самолета произошло в районе города Верещагино. Падение судна подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации. Двое пилотов, находившиеся на борту самолета, выжили. Они катапультировались, а для их эвакуации был направлен вертолет поисково-спасательной службы. 

По информации СМИ, летчиков сейчас везут в больницу. 

Причиной крушения стал отказ техники во время тренировочного полета, а бомбардировщик разбился практически сразу после взлета.

Отмечается, что это уже четвертая авиакатастрофа за месяц.

Напомним

19 августа в Астраханской области, в России, самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета. В результате погиб летчик.

17 августа сообщалось, что новейший военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета вблизи подмосковного аэродрома Кубинка в России.

По СМИ, на борту самолета находился экипаж из трех человек. По предварительным данным, никто не выжил.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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