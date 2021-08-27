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В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

КИЕВ. 27 августа. УНН. Дожди и туманы прогнозируют на 28 августа в Украине. В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях, передает УНН.

Детали

По данным УкрГидрометцентра, 28 августа ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях сильный дождь. А также ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м.

Напомним

Синоптики сообщили о том, что осадки стихнут на части територии Украины на выходных, однако на западе страны по прежнему дождливо.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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