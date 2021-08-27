Собаки отлично уживаются с домашними свиньями: 5 историй об этом

КИЕВ. 26 августа. УНН. У собак и свиней намного больше общего, чем покажется на первый взгляд. Они отлично уживаются в домашних условиях. Реальные истории про дружбу между собакой и свиньей описала американский блогер Джессика Гэри, передает УНН.

1. Табита любит играть

Хозяйка собаки Венди спасла поросёнка, когда ее бросили на обочине дороги. Но её пятилетняя собака породы боксер Венди заинтересовалась поросенком, охраняя корзину, в которой спала крошечная свинья. В конце концов Табита выросла до того же размера, что и ее хозяйка Сьюзи, и теперь пара собаки и свиньи неразлучны.

2. Манни умеет лаять

Манни, кабан-поросенок, был найден голодным и брошенным на поле в сельской местности Германии. Хозяева выкормили его из бутылочки, но его настоящий лучший друг — это семейный джек-рассел-терьер Кэнди. Эти двое возятся, борются и играют в прятки. По словам хозяев Манни, он даже учится общаться с Кенди и начал лаять!

3. Пруденс подружилась с 6 щенками

Пруденс, 5-недельный поросенок, быстро подружилась с 6 щенками в центре спасения животных, где она живет. Она может выглядеть нелепо, играя с ними, но эта свинья думает, что она всего лишь одна из стаи.

4. Свиньи всегда готовы к приключениям

Эта пара была замечена бегущей по обочине дороги после того, как они вырвались из своего дома в Уиттлси, Австралия. Пока полиция ждала, пока владельцы заберут их, собака и свинья отказались разлучаться.

5. Полинхен подходит к стае

Поросенок Полинхен, брошенный матерью после рождения, был бы мертв, если бы не суррогатная мама Катжинга - собака породы родезийский риджбек. После рождения собственных щенков Катжинга сразу же начала чистить и кормить поросенка и теперь считает его своим собственным. Премия "Мать года"?

В контексте

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с „близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина оказывает негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо провоцирует развитие рака.