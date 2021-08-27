ООН ожидает к концу 2021 года еще полмиллиона беженцев из Афганистана

КИЕВ. 27 августа. УНН. Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев заявляет, что до конца года ожидает еще около 500 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом заявила заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс, передает УНН.

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“Мы готовимся примерно к 500 тыс. новых беженцев в регионе. Это при самом пессимистичном сценарии...Хотя на данный момент мы не видели большого оттока афганцев, ситуация внутри Афганистана развивалась быстрее, чем кто-либо ожидал”,— заявила она на брифинге в Женеве.

Детали

Клементс отмечает, что ситуация в Афганистане в связи с захватом талибов пока "остается неопределенной и может быстро развиваться".

В ООН прогнозируют, что до конца этого еще 500 тысяч беженцев могут присоединиться к 2,2 млн зарегистрированным как беженцам афганцам, большинство из которых укрывается в Пакистане и Иране.

Клементс также заявила, что Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провел переговоры с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен о финансовой поддержке плана агентства по предоставлению убежища и уходу за людьми, которые выехали из Афганистана.

Добавим

Европейская комиссия призвала страны ЕС принять участие в эвакуации беженцев из Афганистана в связи с военным конфликтом в стране. Там подчеркнули об угрозе жизни афганским женщинам на территории государства.

Напомним

Ситуация в Афганистане остается напряженной. Так, 26 августа, в аэропорту Кабула прошла череда терактов,

в результате которых погибло 170 человек.

Сообщалось, что ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство". Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй - недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. "Талибан" осудил нападение.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Контекст

15 августа боевики "Талибана" после 11-дневного наступления без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Тогда президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуировали и продолжают эвакуировать своих граждан и сотрудников. "Талибан" определил крайний срок для этого - до 31 августа.