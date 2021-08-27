Дело президента НААН передали в суд: ему грозит 12 лет тюрьмы

КИЕВ. 27 августа. УНН. Обвинительный акт в отношении президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзало, который был отстранен от должности на время следствия, направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает УНН.

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"Президент НААН Украины обвиняется в получении неправомерной выгоды в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем за включение руководителя одного из структурных подразделений НААН в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН", - говорится в сообщении.

Детали

Сегодня, 27 августа, обвинительный акт в отношении президента НААН направлено в суд.

По информации ведомства, Ярослав Гадзало обвиняется в вымогательстве неправомерной выгоды в размере 4 миллионов гривен от одного из субъектов хозяйственной деятельности.

За эту сумму он обещал назначить нужного руководителя в одном из государственных сельскохозяйственных предприятий, входящих в структуру НААН, и предоставить возможность коммерческому предприятию продолжать сотрудничество с государственным учреждением на основании ранее заключенных договоров по оказанию услуг по обработке земли, добавляют в полиции.

Согласно ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним

29 апреля по ходатайству следователя Нацполиции, согласованного с прокурором Офиса Генерального прокурора, суд принял решение - отстранить от должности руководителя Национальной академии аграрных наук (НААН).