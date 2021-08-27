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Официально: Криштиану Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Официально: Криштиану Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду

КИЕВ. 27 августа. УНН. Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду стад игроком английского "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба МЮ в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Добро пожаловать домой", - говорится в сообщении клуба.

Детали

Журналист Ромео Агрести сообщил, что МЮ предложили "Ювентусу" за португальского нападающего 28 млн евро.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе МЮ он стал трехкратным чемпионом английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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