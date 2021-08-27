Около 90 украинцев ожидают эвакуации из Кабула - Кулеба

КИЕВ. 27 августа. УНН. По состоянию на сегодня, 90 человек обратились в посольство Украины, и ожидают эвакуации из Кабула. Об этом в эфире программы "Большая пятница" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"По состоянию на сейчас до 90 человек обратились в посольство Украины и ожидают эвакуации. Но это украинцы плюс члены их семей. Например: гражданин Украины плюс его жена афганка, и дети афганцы. Но мы их считаем, как своих, потому что мы же не можем разъединять семьи", - отметил Кулеба.

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Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационные украинские рейсы в целом вывезли из Афганистана 256 человек.

Так, 23 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула.

На борту украинского самолета из Афганистана, который приземлился 23 августа в аэропорту "Борисполь" было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе - 27 их детей.

Другой украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт "Борисполь". На борту находилось 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

Первый украинский борт из Кабула прибыл в Украину еще 16 августа. Им удалось вывезти 79 граждан, 8 из которых были украинцы.

Как сообщал УНН, 65 граждан Афганистана из тех, кого Украина эвакуировала подали заявления о получении статуса беженца в стране.