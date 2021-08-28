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Байден поручил выделить Украине до 60 млн долларов

Байден поручил выделить Украине до 60 млн долларов

КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона. Об этом говорится в меморандуме, распространенном в пятницу пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Цитата

“Наделенной меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия <...> направить в 60 млн долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине”, — говорится в меморандуме.

Контекст

Решение о выделении дополнительной помощи Украине Байден принял накануне запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, “визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России на Донбассе и Крыму”.

Накануне Белый дом подтвердил, что встреча Зеленского и Байдена состоится.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден
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