Экс-баскетболист НБА стал первым легионером сезона для БК "Черкасские Обезьяны"

КИЕВ. 28 августа. УНН. БК "Черкасские Обезьяны" подписал первого легионера перед новым сезоном. Клуб усилился американским Свингмен Родни Первис, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Свою карьеру Родни Первис начинал в команде университета “Северная Каролина Стэйт”. В следующие три сезона он защищал цвета университета “Коннектикута”. В последнем сезоне в NCAA Первис в среднем за игру получил 13,8 очка.

Баскетболист ни был выбран на драфте НБА-2017. После этого попал в фарм-клуб “Орландо Мэджик”. В сезоне 2017/18 в среднем за игру в G-Лиге получил 20,5 очка, 3,9 подбора, 3,5 передачи. В том же сезоне Первис дебютировал в НБА. На счету Родни 6,0 очка, 1,7 подбора, 1,1 передачи в среднем за 16 матчей в сильнейшей лиге мира.

В прошлом сезоне Первис дебютировал в Европе. Сначала американец играл за команду “Бергамо Баскет”, которая выступает во втором дивизионе чемпионате Италии. В среднем за игру получил 14,3 очка. Завершал же сезон Первис в польском команде “Вилски Щецин”. В элитном дивизионе Польши баскетболист получил 9,3 очка, 3,0 передачи, реализуя 46,9 процентов бросков с игры, 54,5 процентов трехочковых.

Дополнение

В этом межсезонье “Черкасские Обезьяны” вернули в свой состав Александра Кольченко и Макса Конате, а также подписали новый контракт с Сергеем Поповым.