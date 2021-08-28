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Названы лучшие игроки прошлого сезона Лиги чемпионов

Названы лучшие игроки прошлого сезона Лиги чемпионов

КИЕВ. 28 августа. УНН. В рамках жребия Лиги чемпионов состоялось вручение индивидуальных наград по итогам прошлого сезона, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Рубен Диаш из “Манчестер Сити” получил награду лучшему защитнику Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Игрок сборной Португалии победил в голосовании, опередив защитников “Челси” Аспиликуэта и Антонио Рюдигера.

Выступающий за “Челси” Нгола Канте получил награду Лучший полузащитнику. Игрок сборной Франции занял первое место в голосовании, опередив хавбека “Манчестер Сити” Кевина де Брюйне и одноклубника Жоржиньо.

Стоит отметить, что победу в номинации “лучший форвард” получил Эрлинг Холланд с “Боруссии” Дортмунд.

Напомним

“Динамо” и “Шахтер” получили оппонентов по групповой стадии Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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