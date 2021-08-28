Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,1546  EUR: 31,66 0,1524 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6495

WSJ сообщила о почти 200 погибших при взрыве в аэропорту Кабула

WSJ сообщила о почти 200 погибших при взрыве в аэропорту Кабула

КИЕВ. 28 августа. УНН. Число жертв взрыва возле аэропорта Кабула возросло почти до 200 человек, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника в области здравоохранения, передает УНН.

Контекст

Ранее сообщалось о 170 погибших во время взрыва. По данным NYT, не менее 200 человек получили ранения. NYT отмечает, что местный Минздрав не учитывает данные о погибших и раненых американских военных.

Напомним

Ранее в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. И уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. Сообщалось, что в результате теракта погибли не менее 100 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил нападение.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

Источник: УНН
Теги: теракт, Афганистан, погибшие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.