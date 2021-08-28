СБУ раскрыла хищение средств, выделенных на борьбу с последствиями наводнения на Буковине

КИЕВ. 28 августа. УНН. Служба безопасности Украины заявила о разоблачении схемы хищения средств, выделенных из бюджета на ликвидацию последствий наводнения на Буковине в 2020 году, передает УНН со ссылкой на сообщение ведомства от 27 августа.

Детали

По предварительной информации, к сделке причастны подрядчик, выполнявший работы, а также должностное лицо, которое осуществляло технический надзор, точная должность и имя которого не раскрывается.

По версии следствия, подрядчик не выполнил все предусмотренные соглашением аварийно-восстановительные работы, что привело к присвоению 1,3 миллиона гривен бюджетных средств.

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Цитата

“Соглашение на проведение капитального ремонта поврежденной дороги было подписано должностными лицами одного из сельских советов Черновицкой области. По договору стоимость работ составила более 5,5 миллиона гривен. Впрочем, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически работы не выполнены в полном объеме, что позволило злоумышленникам присвоить 1,3 миллиона гривен государственных средств”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Сейчас одному из участников схемы объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие, в ходе которого устанавливаются все причастные к сделке лица.