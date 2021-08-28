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Хоккей: определились победители стартовых матчей Открытого Кубка Донбасса

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Краматорске стартовал юбилейный хоккейный престижный турнир Открытый Кубок Донбасса, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

Детали

Традиционные соревнования очной встречей начали "Краматорск" и "Мариуполь". Представители "Мариуполя" не сумели забросить ни одной шайбы, а за "Краматорск" это трижды сделал Калиничев, Гриценко и Градович (3:0).

Во втором противостоянии на лед вышли "Донбасс" и "Кременчуг". Действующие чемпионы страны завоевали уверенную победу с результатом 5:1. У победителей дубль оформил Сигарев.

Дополнение

Уже 28 августа состоится два матча в рамках Открытого Кубка Донбасса - в 13:00 "Мариуполь" сыграет с "Кременчуг", а в 17:00 "Краматорск" примет "Донбасс".

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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