В Нидерландах автокран протаранил железнодорожный мост XIX века

КИЕВ. 28 августа. УНН. Грузовик с краном врезалась в железнодорожный мост в нидерландском городе Маастрихт в первой половине дня 27 августа. Это привело к частичному обрушению моста - национального памятника, передает УНН со ссылкой на NOS.

Детали

Как отмечает издание, мосту нанесен значительный ущерб.

Что именно произошло, пока неясно. Водитель автокрана не пострадал, сообщает 1Limburg. Территория вокруг моста была окружена.

Справка

Железнодорожный мост был построен между 1854 и 1856 годами и был частью железнодорожной линии Маастрихт-Хасселт. Мост не использовался в течение некоторого времени.

Напомним

В начале августа в Дарницком районе столицы внедорожник протаранил несколько киосков.