По меньшей мере 15 человек погибли в ДТП с автобусом в Перу

КИЕВ. 28 августа. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли, трое пострадали в результате падения с обрыва автобуса на юге Перу. Об этом сообщил в пятницу государственное информационное агентство Andina со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Детали

Согласно его информации, трагедия произошла в пятницу в 12:30 по местному времени (19:30 по времени Киева) на границе департаментов Куско и Апуримак. Автобус перевозил рабочих австралийской горнодобывающей компании MMG и упал в пропасть.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Пока неизвестно, были ли среди пострадавших граждане других стран, в частности Украины.

Напомним

На Львовщине в результате ДТП загорелась машина, в результате чего погибли 3 человека, среди которых были дети.