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Самый дорогой футболист "Реала" подписал новое соглашение с клубом

Самый дорогой футболист "Реала" подписал новое соглашение с клубом

КИЕВ. 28 августа. УНН. Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила о заключении нового соглашения с полузащитником Каземиро, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Реала".

Детали

Срок нового соглашения с 29-летним бразильцем рассчитан до лета 2025 года.

Предыдущей кампании бразилец сумел отличиться 7-ю голами и 6 голевыми передачами в 46 матчах за “Реал” во всех соревнованиях.

Примечательно, что трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt достигает 70 млн. Евро — самый дорогой футболист “галактикос”, а также входит в топ-40 игроков мира.

Справка

Каземиро — четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, чемпион мира и Южной Америки в составе молодежной сборной Бразилии, участник четырех розыгрышей Кубка Америки и чемпионата мира 2018 года в составе национальной сборной.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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