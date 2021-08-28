Самый дорогой футболист "Реала" подписал новое соглашение с клубом

КИЕВ. 28 августа. УНН. Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила о заключении нового соглашения с полузащитником Каземиро, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Реала".

Детали

Срок нового соглашения с 29-летним бразильцем рассчитан до лета 2025 года.

Предыдущей кампании бразилец сумел отличиться 7-ю голами и 6 голевыми передачами в 46 матчах за “Реал” во всех соревнованиях.

Примечательно, что трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt достигает 70 млн. Евро — самый дорогой футболист “галактикос”, а также входит в топ-40 игроков мира.

Справка

Каземиро — четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, чемпион мира и Южной Америки в составе молодежной сборной Бразилии, участник четырех розыгрышей Кубка Америки и чемпионата мира 2018 года в составе национальной сборной.